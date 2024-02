Il possibile trasferimento di Lazarallacontinua a essere oggetto di speculazioni, come riportato oggi da Tuttosport. Secondo quanto emerso, Cristiano Giuntoli avrebbe tentato un approccio per il centrocampista serbo già a gennaio. Inoltre, non è da escludere che sia stato proprio Giuntoli il responsabile del mancato arrivo del giocatore al Napoli, che in un certo momento sembrava prossimo alla conclusione dell'affare.Nonostante la chiusura della finestra di trasferimenti, sembra che il direttore bianconero abbia continuato a lavorare nell'ombra. Pare che tra la Juventus e il giocatore stesso sia stato già raggiunto un principio di accordo. Tuttavia, le trattative tra le due società restano ancora in sospeso. Se la Juventus dimostrerà un interesse effettivo, le due parti si siederanno al tavolo delle trattative durante la prossima estate.