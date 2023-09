L'avvocato Paco D'Onofrio ha parlato della vicenda riguardante Paul Pogba a Telelombardia: "Le norme del doping puniscono a prescindere dall'intenzionalità. Questo incide però sul quantum della pena, l'uso non intenzionale può ridurre di molto la sanzione, anche a qualche mese. Bisognerà capire quale sarà la posizione.Il testosterone non lo assumi quando vuoi migliorare una prestazione sportiva. Possibile abbia assunto farmaci di per sé non dopanti ma che contenessero una quantità di testosterone. I parametri sono due, la sostanza e i metaboliti; la prima la trovi quando la assumi qualche giorno prima. Questo vuol dire che la sostanza era stata assunta tempo prima e quindi potrebbe escludersi l'aggravanti dell'assunzione ai fini della prestazione."