Eduardoavvocato, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport dei rischi per Nicolòsulle scommesse. Le sue parole:"Nel caso in cui un calciatore scommetta sulle gare del campionato in cui compete la sua squadra, può ricevere una pena non inferiore ai 3 anni e un’ammenda di 25 mila euro. Nel caso in cui il calciatore intenda patteggiare la pena, dopo la notizia della conclusione delle indagini da parte della procura, può essere ammesso al patteggiamento, in quel caso la squalifica sarebbe ridotta della metà. Si può patteggiare anche dopo il deferimento, ante causam, dunque prima che inizi il dibattimento: in questo caso si può godere di una riduzione del 30% della pena".