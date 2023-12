​"Si tratta di una sentenza rivoluzionaria, sicuramente inaspettata. Una decisione che allo stesso tempo dovrà essere analizzata nel dettaglio, leggendo le motivazioni". Così l'avvocato esperto di diritto sportivo nazionale e internazionale Cesarecommenta all'ANSA la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda Superlega. "La decisione presa comunque testimonia che c'è stata una libertà in indipendenza di tutti i giudicanti non da poco. Non dimentichiamo che da una parte c'erano comunque Uefa e Fifa, che sono due organismi molto importanti a livello globale per la gestione del calcio""A oggi è difficile preventivare l'esclusione dei club, però le federazioni hanno gli strumenti per poter andare in quella direzione. Ma da qui a dire che i club che aderiranno alla Superlega saranno esclusi dalle altre competizioni è ancora prematuro"."Le dichiarazioni del presidente federale sono state chiare nei giorni precedenti alla decisione. Recentemente sono state approvate delle norme che andavano nella direzione di proteggere le competizioni organizzate dalla Figc, ma anche dalla altre federazioni internazionali", le parole di Di Cintio per quanto riguarda l'Italia.In merito ai diritti tv, nessun rischio secondo l'avvocato: "Anche perché non dimentichiamo che i club che ipoteticamente dovrebbero aderire alla nuova competizione dovrebbero nella sostanza sottrarsi a degli introiti certi per andare incontro a qualcosa di incerto".