L'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha parlato a Tuttosport delle situazioni contrattuali dopo il caso scommesse: "Il contratto di trasferimento vede perfezionarsi il proprio oggetto con il tesseramento del calciatore da parte del club acquirente, per il tramite della competente Federazione. Per questa ragione, ritengo difficile che un calciatore squalificato possa essere, per così dire, “restituito” alla società cedente"."Potrebbe esserlo in ragione del fatto che, nella maggior parte dei casi, la società cedente, al momento del trasferimento, non era a conoscenza della problematica posta alla base della squalifica del calciatore e, dunque, in un eventuale contenzioso potrebbe eccepire l’assenza di qualsiasi forma di dolo o anche solo di colpa nel proprio comportamento"."Già adesso i contratti di trasferimento, soprattutto quelli internazionali, sono molto complessi e articolati. I club acquirenti cercheranno di tutelarsi da qualsiasi evento sopravvenuto che possa compromettere o limitare le prestazioni del calciatore, ma le società cedenti non accetteranno di buon grado clausole generali che prevedano, in automatico, forme di responsabilità “oggettiva”, in assenza di consapevolezza dell’eventuale circostanza “invalidante” o fatto impeditivo idonei a ridurre il valore delle prestazioni sportive del calciatore. Tutto dipenderà, dunque, dall’abilità negoziale delle parti in causa".