A prescindere dal discorso tridente, per Paulo Dybala questa sera l'occasione è davvero ghiotta. La Juve, contro il Ferencvaros - che è la difesa peggiore della Champions League - ritrova l'argentino al centro dell'attacco, al suo fianco ci sarà Cristiano Ronaldo. Un'occasione solo da sfruttare, per la Joya, che resta ancora lontano dalla bellezza mostrata nella scorsa stagione. La colpa? Solo parzialmente sua: come scrive Gazzetta, "Paulo ha avuto il Covid, si è ripreso, ha avuto di nuovo problemi e ha appena smesso di curarsi per un’infezione alle vie urinarie. Pirlo ieri non si è sbilanciato sulla formazione ma ha fatto capire che Dybala giocherà parecchio". CONTINUITA' - Finalmente, verrebbe da dire. Perché manca solo quello di Paulo tra i sorrisi di questa stagione. Finalmente, poi, perché ha trovato continuità negli allenamenti, perché sta crescendo di condizione e perché sfrutterà questi minuti già messi nelle gambe. Ha bisogno di giocare, di segnare, di star bene per rendere al massimo. Contro il Cagliari ha già mostrato crescita, in voglia e condizione. Ora riparte dall'ombra di Ronaldo: per servirlo e per servirsi.