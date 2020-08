Juve, sei in buone mani. Andrea Pirlo non avrà ancora allenato in una singola partita ufficiale, ma assomiglia già ai più forti. E nello specifico ad Antonio Conte. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Antonio e Andrea vicini e lontani. Due che si sono tremendamente riconosciuti sotto quel tratto comune che è la cultura del lavoro e la passione per le questioni tattiche: quante chiacchierate sulla difesa a tre, quante sensazioni condivise sulle partite e sulle vittorie, i compagni e gli avversari, le vittorie e le sconfitte. Conte da bambino rimase colpito dalla vittoria dell’Italia a Spagna ‘82: «Capii che con la determinazione si poteva andare oltre i propri limiti». Pirlo giocava in spiaggia a Viareggio e si portava il pallone da casa, naturale sia poi diventato da adulto un maestro in mezzo al campo: «Voglio la palla sempre tra i piedi». Oggi sono quel che già erano da giocatori, allenatori senza saperlo. E senza saperlo, sotto sotto proveranno pure a bisticciare nella stagione che parte. Per uno scudetto, non per altro. In fondo, tutti e due inseguono una prima volta, no?".