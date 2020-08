La Juventus continua a lavorare in vista della sfida contro il Lione in programma venerdì sera. Ecco il report dell'allenamento di oggi riportato sul sito ufficiale del club: "Chiuso definitivamente il capitolo campionato, entra nel vivo la preparazione per l'importantissima sfida di venerdì sera contro il Lione (ore 21, Allianz Stadium). Dopo lo scarico di domenica e il riposo di ieri, i bianconeri hanno ricominciato la preparazione, per arrivare pronti alla partita contro i francesi.



DYBALA - La Juventus ha dunque lavorato nel pomeriggio di oggi, focalizzando l'attenzione su lavoro per reparti, possesso palla e partitella. Paulo Dybala, come da programma, ha svolto una seduta di allenamento personalizzata.



Domani, ovviamente, si torna in campo: appuntamento fissato per il pomeriggio".