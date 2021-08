Senza soldi, non cantama comunque le hanno suonate alla. Ilè sembrato forte, molto forte. Ben più forte della Juventus. 3-0 secco al, con i bianconeri che hanno pure disputato con buon piglio un'amichevole oggettivamente difficile, non certamente una montagna da scalare a mani nude.E' stata una tappa di preparazione: prendiamola così. E avevano chiaramente più motivazioni loro, senza il capitano e con un'identità da ridefinire.Abbiamo analizzato tutto nella. Scorri qui in basso.