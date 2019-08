di CC

Tre punti all'ordine del giorno, immaginando che Sarri, nel taccuino in cui riversa le sue impressioni, le abbia sottolineato con colori vivaci pure se fermo a casa. Allora: recupero palla alto, nessun gol subito, difesa in avanti. La prima ha un 'check' di fianco, segno che le cose stanno andando bene, con una crescita giusta e continua che può tranquillizzare il mister; la seconda è un contentino, ma può nascondere anche un po' di naturale fiducia in vista del Parma; la terza è ancora tutta da rodare, e al momento è ciò che crea più problemi agli interpreti della retroguardia. IN CRESCITA - E' chiaro che questa Juve si trovi a combattere contro i mostri dell'abitudine: con Allegri era abituata a contenere e a gestire, qui invece deve spegnere i pensieri e andare a memoria, guardarsi costantemente attorno e... difendere d'anticipo. Difendere aggredendo. Difendere senza aspettare, ma tagliando alla base le offensive avversarie. Un cambio di rotta che finora è stato poco metabolizzato dai centrali: l'unico che sa come si fa, Paratici è pronto a sacrificarlo. Tempo a Bonucci e Chiellini, che a Parma partiranno verosimilmente titolari; tempo anche a De Ligt (per caratteristiche il più vicino a questo tipo di gioco) e a Demiral, subentrati nella difesa. Intanto, rete inviolata per i bianconeri. Anche grazie a super Szczesny: nella prima parte sarà fondamentale.