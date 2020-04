Nonostante lo stop del campionato e la pandemia coronavirus, la Juventus è comunque attiva sul mercato e studia le mosse da fare per anticipare la concorrenza. Tra i reparti da rinforzare c'è sicuramente il centrocampo: Maurizio Sarri vuole più qualità, inoltre, Miralem Pjanic non è stato quel regista da 120 palloni a partita come si aspettava l'allenatore. Dopo un avvio positivo, il rendimento del bosniaco è calato e ne ha risentito tutta la squadra.



EQUILIBRIO - Eppure c'è un giocatore al quale Maurizio Sarri difficilmente rinuncia: "E' fondamentale" aveva detto l'allenatore parlando di Blaise Matuidi. 33 anni e il contratto rinnovato da poco, il centrocampista francese ha la fiducia dell'allenatore ma anche della società. 31 presenze stagionali fino allo stop forzato, ha saltato solo 7 partite nelle quali è rimasto in panchina. Qualità? Poca. Ma di quantità ne ha da vendere. Quando l'allenatore si è convinto a schierare il tridente pesante Ronaldo-Higuain-Dybala l'ha fatto perché sapeva che dietro c'era Blaise a reggere il centrocampo. Il francese non è proprio quel prototipo di centrocampista che ha in mente Sarri, ma dà equilibrio alla squadra evitando che si sbilanci in avanti. Se gli altri centrocampisti si sganciano e vanno avanti lui rimane bloccato lì dietro a coprire un eventuale contropiede, quando i terzini - Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra - salgono sanno che sono coperti da Matuidi pronto a fare la diagonale e intervenire in fase difensiva.



INCOGNITA - Alla ripresa del campionato bisognerà capire come tornerà Matuidi dopo il periodo di quarantena che per lui è stato ancora più complicato perché trovato positivo al coronavirus. Il centrocampista francese è completamente guarito dopo la negatività del doppio test svolto una decina di giorni fa, non è più costretto all'isolamento domiciliare e la testa può tornare a concentrarsi sulla Juventus. L'incognita è legata alla forma fisica: con tante partite in tempi ristretti - probabilmente si giocherà una volta ogni due/tre giorni - a 33 anni i tempi di recupero sono sicuramente più lunghi e il rischio è quello di non averlo sempre in forma. Da Pogba ad Arthur, la Juve lavora per rinforzare il centrocampo. Matuidi non ha paura della concorrenza.