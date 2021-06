Qui Allianz Stadium

Vecchio terreno di gioco

Nuovo campo Work in progress! https://t.co/SpMl24b50r pic.twitter.com/lDwdTViY5c — JuventusFC (@juventusfc) June 21, 2021

Aspettando la prossima stagione. Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha fatto sapere che farà alcuni lavori per migliorare il manto erboso dell'impianto: "Work in progress nella casa bianconera, per il rifacimento del manto erboso". Si legge così sul sito ufficiale bianconero. Nuove modifiche quindi all'impianto da 41500 posti inaugurato nel 2011, e del quale la Juventus è proprietaria.- Con la speranza di rivedere i tifosi bianconeri sugli spalti per spingere la squadra di Allegri. Dalle foto si può notare l'assenza del manto erboso completamente tolto, con camion e ruspe pronti a mettere il nuovo 'terreno'