AFP via Getty Images

Lavezzi svela: 'Per questo non abbracciai Barzagli'

un' ora fa

1

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli è stato intervistato ai microfoni di Televomero e ha ricordato un episodio che fece molto discutere in passato: qualcuno lo ricorderà, il mancato abbraccio con il difensore all'epoca della Juventus Andrea Barzagli. Queste le sue parole su quel episodio che tanto ha fatto discutere:



LAVEZZI SU BARZAGLI- "Perché non abbracciai Barzagli? Perché non mi accorsi che tutti si abbracciavano in quel momento. Non me ne sono accorto (ride, ndr)!Abbracciarti, poi… Ti abbracci con gli amici! Non con gli avversari".