Ezequiel Pocho, ex Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Favorita scudetto? L’Inter, subito dietro metterei la Juve. Napoli? È ancora un punto interrogativo, la squadra sta vivendo un momento di ristrutturazione. L'anno scorso? Ha avuto un calo nel momento determinante con le altre due squadre in agguato".- «Ha alzato il livello della squadra, questo è sicuro. Ora c’è tanta fiducia, e quella conta».- «Tantissima classe. Lo vedo benissimo, è il modo con cui la Juve si sta organizzando per vivere una Champions importante. Vincerla? Diciamo che ci sono ancora 4, forse 5 squadre favorite, che sono un po’ le solite: Real, Bayern, City, PSG e Chelsea».- «Per soldi. Sono quelli a consentirti di acquistare i giocatori migliori».«L’ultima partita, la vittoria della Coppa Italia a Roma contro la Juventus. Che serata».