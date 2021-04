Lavezzi alla Juventus? "No, non ci sarei mai andato. Non per nulla, ma per una cosa mia". Sincero il Pocho, che nel corso di un'intervista a Sky Sport ha raccontato di essere stato vicino all'Inter nella sua carriera ma che, in caso di offerta da parte dei bianconeri, non avrebbe mai accettato. Troppo forte l'amore per il Napoli da parte dell'ex attaccante, un po' la stessa scelta fatta da Cavani che quando è stato un'idea della Juve non ha preso in considerazione un trasferimento a Torino.