"E' una situazione difficile. Ma devo affrontarla, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio", ha dichiarato, prendendo una decisione importante per il bene del suo bambino Tomas. Attualmente è ricoverato nella clinica Dharma di Buenos Aires, specializzata in psichiatria e salute mentale, per ricevere cure per un disturbo psichiatrico cronico noto come ipomania, che influisce sull'umore e può portare la persona a comportamenti autolesionistici, come ha spiegato il suo avvocato ai media. Smentendo le voci riguardanti problemi legati all'alcol, l'avvocato ha chiarito che Lavezzi deve sì disintossicarsi, ma non a causa di abuso di alcol o droghe.Lavezzi è stato ricoverato due volte in tre settimane e, secondo quanto riferito da L'Equipe, è stato tenuto in isolamento quasi totale, senza accesso a televisione e cellulare, con solo pochi parenti autorizzati a fargli visita. L'avvocato ha aggiunto che la sua condizione sta migliorando e che rimarrà in cura per 21 giorni, con la possibilità di prolungare il trattamento in base alle sue condizioni.Un giornalista televisivo ha condiviso una conversazione tra Lavezzi e un parente, in cui l'ex calciatore spiega le sue motivazioni: "E' difficile. Ma devo farlo, devo rimettere in sesto la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio. Ho cercato di affrontare il problema da solo a casa, ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui in clinica".Secondo l'avvocato di Lavezzi, il giocatore soffre anche di episodi di paranoia: "In una notte ha sentito un rumore e ha pensato che ci fossero intrusi nella sua casa. Ha provato a gestire la situazione da solo, ma senza successo, quindi ha deciso di cercare aiuto in clinica. Il suo malessere richiede tempo e cure mediche specifiche".