L'autocritica è un dovere, la strada è quella giusta: il (doppio) messaggio di Thiago Motta alla vigilia di Cagliari-Juventus

è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di, match nel quale i bianconeri proveranno a strappare l'intera posta in palio che significherebbe quarta vittoria consecutiva e, sopratutto, un consolidamento del quarto posto in classifica, in attesa di conoscere i risultati delle avversarie impegnate nella corsa al quarto posto.Impossibile, però, non partire dalla debacle di Eindhoven, costata alla Juve l'eliminazione - a sorpresa - dalla Champions League. La delusione è ancora palpabile e traspare dalle parole del tecnico bianconero che, nel corso della conferenza, ha puntato su alcuni concetti decisamente importanti.

L'autocritica

La strada giusta

Motta ha parlato di 'autocritica', certificando come i risultati negativi impongano dovute e accurate riflessioni su ciò che è stato fatto e su ciò che si sarebbe potuto fare meglio. L'autocritica è sì una costante con cui si è chiamati a fare i conti, ma per questo motivo non significa necesseriamente smentire il proprio credo e ciò a cui si sta lavorando. Ed è qui che l'allenatore della Juve si ricollega ad un altro concetto, quello legato al percorso, alla 'strada giusta'. Quella che secondo lui il club bianconero ha imboccato e sulla quale bisogna proseguire, al netto degli ostacoli lungo il viatico."Faccio autocritica sempre, sono il primo a farlo. Ogni scelta fatta è per ottenere il massimo in un determinato momento della squadra. Punto. Non torno indietro. Rispetto la vostra opinione, ma la strada è giusta, la linea è dritta e noi andiamo in avanti. Si ricomincia, c'è la prossima partita. Siamo delusi, siamo tristi, arrabbiati. Mi vedi in faccia. Non sono contento. I ragazzi non sono contenti, la società non è contenta. Perché volevamo essere agli ottavi. Non è stato possibile, è andato il PSV, complimenti a loro, sono stati migliori di noi. Anche se abbiamo fatto una grande eliminatoria, perché in casa abbiamo giocato bene. Ogni partita offre indicazioni per migliorare e si va in avanti", ha dichiarato il tecnico bianconero.Se fare dell'autocritica rappresenta una componente essenziale nel lavoro e nella quotidianità, ciò non significa che gli errori debbano per forza di cosa portare ad una rivoluzione o ad un nuovo modo di pensare o di agire. Thiago Motta continua a pensare che la strada intrapresa dalla Juventus sia quella giusta e continuerà a spingere in questa direzione per far sbocciare definitivamente ciò che la società gli ha affidato a partire dallo scorso mese di giugno. La "strada giusta" è un concetto forte che, nella testa di Thiago Motta, è destinato a coesistere con quello dell'autocritica."Ogni giorno faccio autocritica e non ho bisogno della sconfitta. Rispetto l’opinione di tutti, ma vado avanti perché la strada è quella giusta".