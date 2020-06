Resta in bilico il futuro di Lautaro Martinez all'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ipotesi più probabile è che il calciatore argentino lasci l'Inter nella prossima finestra di mercato chiarendo però che i nerazzurri lasceranno partire il Toro solo alle proprie condizioni ovvero il pagamento della clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Il Barcellona sta cercando di abbassare il prezzo con contropartite che però l'Inter non considera. Se Lautaro partisse Conte dovrebbe trovare un altro attaccante e in queste ore, secondo Tuttosport, Marotta ha riallacciato i rapporti con l'ex Juve Morata.