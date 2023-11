Fermare Lautaro, questo, non è semplice. Perché non sai mai cosa aspettarti. Il Toro in campionato ha segnato 12 gol in 12 partite, una frequenza di una rete ogni 82 minuti, praticamente una sentenza. Eppure questa sfida gli è indigesta. La Juventus è l’unica squadra di Serie A contro cui un bilancio negativo. In campionato ai bianconeri ha segnato una sola volta, quattro anni fa. Giusto per rendere l’idea: tra le squadre affrontate più di cinque volte, è quella contro cui Lautaro ha la peggior media gol. Ha voglia di una grande notte.