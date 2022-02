E polverone fu. Sì, perché si è alzata una bella bufera sul derby e inevitabilmente porterà strascichi, vedremo anche se supportato da decisioni del. Cos'è successo? Che l'adrenalina da Inter-Milan può giocare brutti scherzi. E allora, nel finale di partita,viene espulso per un'entrataccia su: nulla di clamoroso o assurdo, tant'è che il francese dopo le solite proteste s'incammina verso il tunnel per raggiungere gli spogliatoi. Nel frattempo arriva il gesto di, che con uno scatto si avvicina alla balaustra e inizia a urlare di tutto in direzione del terzino.Apriti cielo. Le immagini di DAZN mostrano tutta la rabbia dell'argentino, ma soprattutto un movimento sospetto: l'argenti sembra abbia sputato sul terzino rossonero, facendolo infuriare e rientrare dal corridoio che porta dagli spogliatoi. Le immagini non chiariscono, ma ormai il dato è tratto: per tanti tifosi milanisti Lautaro si è macchiato di un gesto di cattivissimo gusto. Per sciogliere eventuali dubbi, comunque servirà attendere il Giudice Sportivo, le cui sentenze sono attese domani.