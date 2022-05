Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Juve-Inter.



IL MATCH - "Una partita molto importante, c'è un trofeo in gioco, il secondo per noi e la seconda finale con la Juve. Sarà una partita importante ma dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato. Sarebbe importante vincere, tutti i trofei vogliamo vincerli e oggi abbiamo l'opportunità di giocare un'altra finale".



LE FASI - "Si risolverà nei dettagli, sarà una partita in cui battagliare e dovremo essere pronti. Approccio, testa fredda, sangue caldo, lo dico sempre. Bisogna restare uniti nei momenti difficili e fare il meglio in attacco per portare a casa il risultato".