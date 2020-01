Your browser does not support iframes.

Il confine che c'è tra episodio dubbio ed episodio certo è spesso molto sottile. Non è però questo il caso, ed il caso in questione è senz'altro il gesto antisportivo fatto da Lautaro Martinez ieri sera durante Inter-Atalanta: il giocatore argentino, infatti, ha trattenuto con una mano la caviglia di Toloi in area di rigore, senza però che questi venisse sanzionato. Né dall'arbitro Rocchi né tanto meno dal Var Irrati. Complice anche il rigore parato a Muriel da Handanovc, la rimonta della Dea non è riuscita, lasciando un punto ai nerazzurri che stasera incroceranno le dita per la sfida della Juventus all'Olimpico contro la Roma.



Così, il web non ha perdonato l'errore di Rocchi e si è scatenato a colpi di tweet. "​Vergognoso che la Juve sia l'unica squadra che può giocarsi lo scudetto di Rugby usando una palla rotonda" scrive un utente, mentre sempre sulla stessa riga è un altro commento: "Ma quindi è un giocatore di rugby Lautaro?". Nessun condono, quindi, da parte del web.



