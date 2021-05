Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, si è raccontato in un'intervista a Sky: "Fuori dalla Champions ci rimaneva solo lo scudetto e dovevamo prendercelo, siamo molto felici di esserci riusciti anche perché la nostra gente ci teneva tanto. E' stato emozionante vedere l'esplosione di gioia alla fine di Sassuolo-Atalanta e tutte quelle persone fuori da San Siro prima della partita con la Sampdoria. I tanti punti di vantaggio sulla seconda in classifica dimostrando che abbiamo fatto un lavoro ottimo. Il gol più importante è stato quello di Eriksen al Crotone".



"Milito all'Inter ha fatto qualcosa di troppo importante. Abbiamo un bel rapporto, ho esordito in prima squadra al Racing quando ci giocava anche lui. Quando le cose non vanno bene mi chiama per darmi consigli, lo ringrazio".



"Ho sentito Icardi, è contento per lo scudetto dell'Inter. Mi ha dato una grossa mano a inserirmi nello spogliatoio e per questo lo posso solo ringraziare, gli voglio bene".



"Nei primi sei mesi in Italia ho giocato poco, ma era normale perché dovevo imparare una lingua nuova e capire il gioco dei miei compagni di squadra".



"Io e Lukaku abbiamo sempre parlato tanto, per 2 o 3 ore già nel primo allenamento. La competizione interna con lui e Alexis Sanchez ci sprona a migliorare sempre".



"Quale difensore mi ha messo più in difficoltà? De Vrij e Skriniar in allenamento, tra gli avversari Koulibaly".



"Contro la Juve a Torino giochiamo avendo già vinto lo scudetto. L'Inter non lo vinceva da 11 anni e l'anno scorso abbiamo perso una finale, loro erano campioni d'Italia da nove anni".



"E' vero, sono stato vicino al Barcellona. Ho parlato con Messi, ma alla fine ho scelto di rimanere all'Inter e non ho sbagliato. Sono molto felice qui, anche la mia famiglia si trova bene a Milano e quindi penso solo a restare. Poi i dettagli del contratto li risolverà il mio procuratore. Sogno di vincere tutto quello che si può, di crescere a livello personale e professionale".