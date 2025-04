Lautaro Martinez: 'Yamal o Messi? Non c'è paragone. Voglio tornare in finale'

Getty Images

Le parole diin conferenza:"Yamal come Messi? Per me Leo non è paragonabile con nessuno, è il migliore di tutti i tempi. Yamal è un giocatore importante, che abbiamo visto e conosciamo bene. Sta facendo un grande lavoro, ha vinto titoli e ha un grandissimo futuro, lo rispetto. Siamo molto entusiasti di affrontare questa sfida, siamo arrivati due volte in semifinale di Champions League negli ultimi 3 anni come non succedeva da tantissimo tempo. Stiamo facendo un percorso importante, anche domani contro un grandissimo avversario penseremo al nostro sogno".

"Voglio vincere e tornare in finale. "Il Pallone d'Oro? Come dico sempre, i premi individuali arrivano per il lavoro di squadra. Penso al gruppo e a fare il meglio per l'Inter, per rendere felici i tifosi e le nostre famiglie. A me interessa la squadra, il resto viene di conseguenza".