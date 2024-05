Lautaro, capitano dell'Inter, ha parlato a DAZN al termine della sfida pareggiata contro la Lazio: "Non vedevo l'ora arrivasse questo giorno speciale, è l'ultima partita in casa. Volevamo vincere, abbiamo trovato una squadra che sta lottando per la Champions, abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo lavorato tanto insieme ai compagni e tutto lo staff, ci siamo meritati questo Scudetto".FUTURO SOCIETA' - "Sono loro che gestiscono quest'aspetto, noi ci concentriamo solo sul campo. Siamo tranquilli, oggi ci godiamo la festa con tutto il pubblico che ancora una volta ci è stato al fianco.RINNOVO - "Non so che succederà, sicuramente questa settimana, prima della fine della stagione, dobbiamo cercare un accordo".