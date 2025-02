Lautaro Martinez si sfoga: 'Mai bestemmiato contro la Juventus'

AFP or licensors

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa per 1-0, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione della squadra e il significato di questi tre punti per i nerazzurri. Il capitano interista ha sottolineato l’importanza della reazione dopo la sconfitta contro la Juventus, che aveva lasciato il segno nel gruppo."Non è stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l'anima e il cuore. L'importante era prendere i tre punti, perché la sconfitta con la Juve ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, concentrati. Sono contento per questa vittoria, per i compagni e per la nostra gente", ha dichiarato Lautaro.

L'attaccante argentino ha poi voluto chiarire un episodio legato alle polemiche degli ultimi giorni: "Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio. Io ho insultato, ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono".Un messaggio chiaro quello del numero 10 nerazzurro, che oltre a guidare la squadra in campo, difende anche la propria immagine fuori.