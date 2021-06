Lautaro Martinez, al canale ufficiale dell'Inter, ha parlato dello scudetto e della vittoria contro la Juventus: "Ci stiamo godendo questo momento perché per noi è speciale, per me è il primo titolo. Abbiamo fatto una cosa veramente importante e siamo contenti di quello che siamo riusciti a prendere, uno Scudetto importantissimo per noi. Quando siamo usciti dalla Champions abbiamo parlato tanto e credo che si è visto, anche in allenamento: siamo stati un gruppo unito e quello è importantissimo".