Alessandro, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana ha parlato ai microfoni de La Stampa presentando la sfida di domenica sera tra Inter e Juventus. Le sue parole su Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez che saranno protagonisti di un duello in campo nel big match di San Siro, che sarà anche chiave in ottica Scudetto. Queste le parole sui due protagonisti più attesi della gara:ALTOBELLI- "Vlahovic o Lautaro? Se proprio devo sceglierne uno prendo il Toro. Ha qualcosa in più, è tra i più forti in assoluto, è completo, ha carattere, è il simbolo dell’Inter".