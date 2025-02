Lautaro Martinez, nessuna squalifica: il Giudice Sportivo non interviene

AFP or licensors

Lautaro Martinez, la decisione del Giudice Sportivo

non subirà alcuna squalifica. Nel referto del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, relativo alla 25esima giornata di Serie A, non vi è alcun cenno all’attaccante dell’Inter. Il capitano nerazzurro era finito sotto i riflettori dopo il derby d’Italia, perso contro la, per presunte espressioni blasfeme catturate dalle telecamere nel post partita.Tuttavia, la mancanza di un audio chiaro che confermi tali affermazioni ha impedito di procedere con una sanzione disciplinare nei suoi confronti. Secondo il regolamento, infatti, per punire dichiarazioni di questo tipo è necessario avere prove inequivocabili, elemento che in questo caso non è stato riscontrato dagli organi competenti.

La decisione di non intervenire su Lautaro Martinez conferma la necessità di prove concrete per qualsiasi provvedimento disciplinare. Episodi simili in passato hanno già generato dibattiti sull’uso delle immagini televisive e sulla loro affidabilità nel determinare eventuali squalifiche.L’Inter, dunque, potrà contare regolarmente sul suo capitano per i prossimi impegni di campionato, evitando così una perdita pesante in una fase cruciale della stagione. La vicenda, intanto, ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, dividendo l’opinione pubblica sulla correttezza della mancata squalifica.