L'Inter è stata eliminata dalla Champions League dopo una battaglia epica contro, che si è conclusa ai calci di rigore con tre errori fatali da parte degli uomini di Simone Inzaghi.L'ultimo ad affrontare il dischetto è stato il capitano Lautaro, il cui tiro è volato altissimo sopra la traversa della porta difesa da Oblak, abile nel respingere anche i tentativi di Sanchez e Klaassen.Questo non è stato l'unico caso in cuiha avuto problemi con i rigori, ma un video condiviso da 'TNT Sports Brazil' sembra fornire una spiegazione alternativa.Nel video, si nota il pallone alzarsi leggermente prima che Lautaro scocchi il tiro: potrebbe essere stata colpa di una zolla nei pressi del dischetto, che ha potuto aver influito sul tentativo del 'Toro', il quale aveva comunque indovinato l'angolo spiazzando Oblak.Immediatamente dopo l'errore, Lautaro ha rivolto il suo sguardo verso il punto di battuta, forse intuendo che qualcosa non era andato come previsto. Questo dettaglio potrebbe spiegare in parte l'inaspettato errore da parte dell'attaccante argentino.