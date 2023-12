Le parole di Lautaroa Dazn:DOPO GENOA-JUVE - "Cosa ci siamo detti? Niente, pensiamo a noi stessi. La Juve è un avversario di qualità, che a volte vince non giocando bene e che però è sempre lì".LA SERATA - "Oggi era una serata speciale, ieri sono andato a letto tardi che si sapeva che la mia città aveva sofferto i danni di quel temporale. Spero che si risolva tutto presto".CRESCITA - "Sono cambiate tante cose da quando sono arrivato, sono nati i miei figli, mi sono ambientato. Dopo il Mondiale? Mi ha lasciato qualcosa di importante nella testa, anche se non ho giocato come volevo per via della caviglia".A Sky Sport, il siparietto con"Io ho menato lui (ride ndr). I sorteggi? Giorgio, dobbiamo aspettare. Non posso dirti un squadra. Sai benissimo che per vincere trofei devi vincere contro tutti. Ci prepariamo bene e aspettiamo il sorteggio, vediamo che succede".