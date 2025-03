Lautaro Martinez infortunato? Le ultime sulle sue condizioni

GETTY

Dopo la vittoria in rimonta contro il Monza, l'Inter ha subito ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni, con Simone Inzaghi che ha voluto subito fare chiarezza sulle condizioni di alcuni dei suoi giocatori. Il tecnico nerazzurro si è aggiornato riguardo le situazioni die Piotr, due calciatori cruciali per il presente della squadra.Per quanto riguarda Lautaro, l'argentino ha accusato solo un affaticamento muscolare dopo la partita contro il Monza. Nulla di preoccupante, quindi, per il capitano dell'Inter, che non dovrebbe saltare i prossimi impegni e dovrebbe recuperare senza particolari difficoltà. Inzaghi ha comunque deciso di monitorarlo nelle prossime ore per garantire che non ci siano aggravamenti.

La situazione di Zielinski, invece, è più delicata. Il polacco, che ha subito un problema muscolare durante la partita, si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di domani. Al momento, però, le sensazioni non sono positive. Lo riporta Sky Sport.