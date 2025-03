Lautaro Martinez, il gol era irregolare: 'Ma di che parliamo?'

GETTY

Il 3-2 dell’Inter contro il Monza, che ha visto i nerazzurri prevalere in un match intenso, ha sollevato alcune polemiche, soprattutto sui social, riguardo a un presunto fallo di Lautaro Martinez su Giorgios Kyriakopoulos in occasione dell’autorete del difensore greco, che ha dato il vantaggio decisivo alla squadra di Simone Inzaghi. Alcuni osservatori hanno sollevato dubbi sul contatto tra i due, ipotizzando un intervento falloso da parte dell'attaccante argentino.L’ex calciatore Ciccio Graziani, ospite su TgCom24, ha commentato con fermezza l’accaduto, difendendo l’azione di Lautaro: “Ma di che parliamo, di calcio o di altro? Ma che contatto c’è? È stato bravo il difensore a chiudergli lo specchio, ma Lautaro va con la testa. Non si può parlare di fallo, è stata una giocata regolarissima”. Graziani ha quindi smorzato ogni polemica, definendo la situazione assolutamente lecita e priva di irregolarità.

Anche il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha preferito non alimentare ulteriori discussioni sull’arbitraggio e ha focalizzato l’attenzione sul rammarico per il gol subito nel finale di primo tempo. In conferenza stampa, Nesta ha dichiarato: “Il rammarico è che abbiamo preso gol all'ultimo minuto del primo tempo. Poi magari ci fanno tre gol lo stesso, ma andare sul 2-0 negli spogliatoi sarebbe stato meglio. Abbiamo seguito il piano gara, siamo stati efficaci e sono contento: quando la gara va avanti, c'è chi ha giocato tanto e arriva la stanchezza. Loro mettono dentro Thuram e altri, ci sta abbassarsi. Un po' troppo, però è anche l'Inter che decide di farti stare lì”. Con queste parole, Nesta ha messo in evidenza le difficoltà della sua squadra nel gestire la pressione nel secondo tempo, senza però entrare nel merito delle decisioni arbitrali.