Lunedì sera, il giorno dopo la sconfitta con la Juventus,ha festeggiato il compleanno della compagna Agustina Gandolfo. Una serata per lui in discoteca, in zona Parco Sempione, abbondantemente ripresa e postata sui social, che non è piaciuta al popolo interista e alla società. E' arrivata una profonda irritazione, spiega il Corriere dello Sport, che parla anche di possibile multa. La dirigenza ha fatto sapere a Lautaro Martinez di essere delusa per il comportamento, vista la gravità della classifica e il valore della sconfitta con la Juventus, invece è arrivata una mancanza di rispetto verso tutti, stando agli umori interni.