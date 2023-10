Lautaro Martinez è stato condannato questa mattina dal Tribunale di Milano per licenziamento illegittimo nei confronti della babysitter con lui convivente durante il periodo di comporto. Dopo oltre 8 mesi dall’assunzione, la giovane donna è stata ricoverata in ospedale da dove ha ricevuto la lettera di licenziamento da parte dell'attaccante dell'Inter. Nel gennaio del 2023 è deceduta in seguito alla malattia. Il tribunale ha condannato il giocatore al versamento di una somma in favore degli eredi della giovane baby sitter oltre al pagamento delle spese legali.