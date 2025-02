Lautaro Martinez, presunte bestemmie dopo Juventus-Inter: rischio squalifica?

AFP via Getty Images

La sconfitta subita nel derby d'Italia non poteva che creare rabbia tra i giocatori dell', che forse non pensavano di trovarsi a tornare a Milano a mani vuote, sconfitti 1-0 da una apparsa più brillante e determinata di loro, almeno nel secondo tempo . Tra quelli più nervosi al fischio finale c'era sicuramente, a sua volta "colpevole" di una prestazione poco feroce con diverse occasioni da goal non sfruttate al meglio, che si è sfogato con una serie di urli e pure con alcune bestemmie, come sembra di intuire in maniera abbastanza inequivocabile da un labiale messo in evidenza dalle telecamere.

Lautaro Martinez rischia la squalifica per le bestemmie?

I precedenti

L'audio dell'episodio non è disponibile, ma le parole sembrano chiare. E ora sono molti i tifosi che sui social chiedono la squalifica dell'argentino, come già successo in passato per altri giocatori comelo scorso anno dopo Frosinone-Napoli. L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede infatti che "in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici la sanzione minima della squalifica di una giornata".Il regolamento, insomma, parla chiaro, ma Lautaro Martinez potrebbe comunque salvarsi: in termini di protocollo, per far sì che la bestemmia sia inequivocabile, è infatti necessario anche un audio a supporto delle immagini, mentre in questo caso il video mostrato dalle telecamere di DAZN non sembra essere di aiuto. È proprio per questo motivo cheriuscì a scampare la squalifica per un episodio del tutto simile avvenuto in un Roma-Juventus, a differenza del già citato portiere classe 2001 ai tempi del Frosinone.