Lautaro Martinez si salva, un giocatore della Sampdoria no: scatta la squalifica per 'espressione blasfema'

AFP via Getty Images

Alex Ferrari come Lautaro Martinez

Niente squalifica per. Come vi abbiamo spiegato nelle scorse ore , il referto odierno del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, relativo alla 25esima giornata di Serie A, non fa nessun accenno all'episodio che ha visto l'attaccante dell'finire nella bufera per presunte bestemmie pronunciate in un momento di rabbia dopo la sconfitta contro laall'Allianz Stadium, presumibilmente per la mancanza di prove inequivocabili (oltre alle immagini delle telecamere).Un precedente simile riporta a un Roma-Juventus, quando Bryan Cristante riuscì a scampare la squalifica per un episodio del tutto simile, mentre non andò altrettanto bene lo scorso anno al portiere del Frosinone Stefano Turati dopo il match contro il Napoli. A questo proposito, fa riflettere il fatto che proprio oggi nel campionato italiano di Serie B sia stato preso un provvedimento nei confronti di un giocatore della Sampdoria,, ritenuto colpevole di "espressione blasfema".

Ecco quanto si legge nell'apposito comunicato: "Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione in merito alla condotta del calciatore consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 47° del prima tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio", il giudice sportivo della Lega di Serie B, Ines Pisano "delibera di sanzionare il calciatore Alex #Ferrari con la squalifica per una giornata effettiva di gara".E c'è di più per il giocatore della Sampdoria: i turni di stop sono tre, dal momento che altri due gli sono stati inflitti uno per l'espulsione e l'altro "per avere rivolto un'espressione irrispettosa agli ufficiali di gara".