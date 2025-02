Lautaro Martinez ha bestemmiato dopo Juventus-Inter? La FIGC apre un'indagine, cosa può succedere

Getty Images

Continua a fare discutere il caso relativo a, il quale avrebbe proferito una bestemmia al termine del match che l'ha perso all'Allianz Stadium contro la. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Procura Federale sarebbe pronta ad aprire un'indagine per chiarire quanto è effettivamente accaduto dopo il fischio finale.Il Giudice Sportivo non è intervenuto e infatti Lautaro Martinez è sceso in campo - segnando - nel match successivo di campionato che ha visto i nerazzurri battere il Genoa 1-0 proprio grazie ad un goal del suo capitano. Una rete davvero pesante che, alla luce della sconfitta del Napoli col Como, proietta l'Inter in vetta alla classifica.

La FIGC cerca l'audio

Cosa rischia Lautaro Martinez?

Lautaro rischia di saltare Napoli-Inter?

Tuttavia ora potrebbe riaprirsi un caso spinoso che, nei giorni scorsi ha alimentato parecchie polemiche a proposito della presunta espressione blasfema di Lautaro Martinez.Sempre secondo quanto riferito da Il Messaggero, la FIGC avrebbe - ad oggi - ricevuto solamente un video dove si vedrebbe il labiale incriminato del numero 10 nerazzurro, ma la Procura sarebbe alla ricerca dell'audio che chiarirebbe una volta per tutte che cosa ha effettivamente detto il numero 10 dell'Inter.Il procuratore federale Giuseppe Chiné eve avere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza per deferire l’argentino e portarlo eventualmente a processo. Qualora l'espressione blasfema venisse effetivamente accertata,Da questo punto di vista, Lautaro Martinez non vede a rischio la propria presenza nel big match Scudetto contro il Napoli. L'inchiesta ordinaria non prevede tempi brevissimi e anche prima di un eventuale deferimento potrebbero passare diversi giorni, se non settimane. Morale della favola, l'Inter avrà a disposizione il suo capitano nella sfida che può valere una grossa fetta di Scudetto.