Gazzetta - Lautaro Martinez, spunta l'audio della bestemmia. Ma può cavarsela con una multa

Getty Images

L'audio della bestemmia di Lautaro Martinez

Le parole del giocatore sull'episodio

. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura della FIGC avrebbe finalmente acquisito la prova vocale dellapronunciata daal termine diChe sarebbe già nelle mani del Procuratore federale, il quale ha chiesto espressamente a DAZN tutto il materiale necessario per far luce sull'accaduto.L'attaccante argentino, in realtà, nei giorni successivi al derby d'Italia aveva negato di aver usato un'espressione blasfema, nonostante il labiale ripreso dalle telecamere fosse abbastanza chiaro (ma comunque non sufficiente per prendere eventuali provvedimenti): "Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio. Io ho insultato, ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono".

La prima decisione del Giudice Sportivo

Cosa rischia Lautaro per la bestemmia

I precedenti

Il caso, comunque, ha continuato a suscitare polemiche, ancor più dopo il mancato intervento nei suoi confronti del Giudice Sportivo: Lautaro Martinez, infatti, è sceso in campo nel match successivo di campionato, segnando l'unico goal di giornata che ha consentito ai nerazzurri di battere il Genoa 1 a 0.Per episodi come questo - e ne è testimonianza il recente stop del giocatore della Sampdoria Alex Ferrari - è prevista la squalifica di una o più giornate, ma l'argentino non ha subìto ad oggi nessun tipo di sanzione e dunque sarà regolarmente in campo anche a Napoli, nel match di domani alle 18.00 potenzialmente decisivo per lo scudetto. Con l'audio nelle mani di, però, il deferimento sembra ormai nell'aria., soluzione che secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe la più gradita anche per il club che così potrebbe contare sul suo attaccante.Di un caso simile era stato protagonista lo scorso anno anche il portiere del Frosinone Stefano Turati dopo il match contro il Napoli, poi punito con la squalifica. Un altro precedente, invece, riporta a un Roma-Juventus, quando Bryan Cristante riuscì a scamparla in modo del tutto simile a Lautaro.