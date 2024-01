"Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi. Grandi ragazzi", questo il messaggio di Lautaro Martinez dopo la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, arrivata proprio grazie ad un suo gol. Una frase che molti hanno interpretato come risposta a Massimiliano Allegri, che nelle ultime settimane ha più volte fatto riferimento all'Inter con battute. Il derby d'Italia si accende, appuntamento a domenica a San Siro.