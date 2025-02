Lautaro Martinez a DAZN prima di Juventus-Inter: 'E' il derby d'Italia, noi e i tifosi lo sentiamo molto'

Getty Images

, capitano dell', ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio tra Juventus-Inter, ovvero il derby d'Italia valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A."Abbiamo avuto una settimana piena per lavorare al completo e per preparare questa grande gara. E' importante per quanto riguarda la classifica, è un derby, una partita che noi e i tifosi sentiamo molto"."Decisiva no, manca ancora tanto, le partite poi sono tutte diverse e difficili. E' una gara imporante per il nostro percorso ma non decisiva".

"Non ho iniziato bene questo campionato, poi quando con il passare del tempo sono riuscito ad allenarmi di più e ho cercato di trovare la miglior forma per aiutare l'Inter. Ora sto bene fisicamente, sto giocando tanto e sono contento. Devo continuare a lavorare".