Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, dopo aver firmato il gol del raddoppio nerazzurro su rigore nella sfida vinta 2-0 sul campo del Venezia, ha esultato mettendo in evidenza lo scudetto sul petto e l fischio finale si è presentato davanti alle telecamere di Dazn. Queste le parole di Martinez:abbiamo lasciato per strada tanti punti ma ora stiamo recuperando, lo scudetto ce l'abbiamo noi e dobbiamo tenercelo stretto per questa stagione e per gli anni a venire!"