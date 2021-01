Gli agenti di Lautaro Martinez oggi sono andati di nuovo nella sede dell'Inter, nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. L'obiettivo dei rappresentanti del Toro e della società nerazzurra è quello di limare le differenze emerse dopo l'incontro precedente. Si parla, stando alle ultime raccontate da Calciomercato.com, di una prima proposta nerazzurra di circa 5 milioni di euro. Il giocatore però non è soddisfatto: appena qualche mese fa, il Barcellona aveva proposto 10 milioni. La pandemia ha cambiato tutto e adesso è tornato a trattare con l'Inter. Non solo: il club milanese sarebbe pronto a stipulare una clausola decisamente singolare e precisamente anti Juve. Al momento, per prendere il Toro bisogna pagare 111 milioni di euro. Per la Juventus, invece, dalla prossima estate ci sarà il prezzo di 150 milioni di euro.