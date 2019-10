A Sky Sport, Lautaro Martinez ha parlato di Inter-Juve: "Sarà difficile ma siamo pronti e preparati. Dalla partita con il Barcellona possiamo imparare tanto", ha spiegato l'argentino ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo tanti giovani in squadra, sappiamo di dover sempre dare qualcosa in più in ogni sfida. Poi è una squadra che ha tantissima classe, grandi campioni. Se abbiamo perso è perché abbiamo sbagliato qualcosa, ma dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo fatto e proseguire in quella strada".



CONTE - "Mi piace molto lavorare con Antonio Conte. Condivido il suo metodo, il suo pensiero, la sua voglia di tenere assieme il gruppo, l'intensità degli allenamenti. Affronteremo la Juventus in un altro grande match dopo quello di mercoledì, sarà difficile ma siamo pronti e preparati. Stiamo recuperando bene e ci presenteremo al 100%, così l'allenatore potrà schierare l'11 migliore".



SULLA JUVE - "La Juve ha tanti giocatori importanti, sarà una partita molto complicata. Conosciamo Ronaldo, è un giocatore importante come Messi: loro ne hanno tanti. Cercheremo di fermarlo, è un giocatore che può rompere gli equilibri. Noi pensiamo partita per partita, la mentalità che abbiamo quest'anno è diversa grazie all'allenatore, ai nuovi. Cerchiamo di dare il meglio, poi vedremo".