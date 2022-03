L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Salernitana in cui è stato autore di una tripletta.



'Oggi ho avuto la fortuna di fare tre gol, sono sceso in campo con tanta voglia e tanta rabbia perchè si avvinca una partita importante per noi e un periodo importante per l'Inter. Oggi dovevamo dimostrare tante cose perchè abbiamo perso un po' di cattiveria e un po' di personalità. Oggi, contro una squadra che ti viene bene addosso con l'uomo, abbiamo giocato bene la palla. Ringraziamo la gente per il supporto'.