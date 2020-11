È stata una delle note positive in una serata storta. Lautaro Martinez ha trascinato l’Inter contro il Real Madrid grazie ad un gol e un assist, che però non sono bastati ad evitare il tracollo e la sconfitta finale su cui pesano numerosi errori individuali e di reparto. Gol e assist per l’appunto, il primo giocatore di una squadra a riuscirci dal 2008, ovviamente in Champions League. Chi fu l’ultimo? Si tratta di un ex attaccante della Juventus, ovvero Amauri, che nell’ottobre di quell’anno fece la stessa cosa dell’argentino nerazzurro.