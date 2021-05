Un duro intervento e un giallo necessario per Lautaro Martinez. Scaraventato fuori dal campo da Becao durante un'azione di gioco, l'attaccante argentino si è subito vendicato sul brasiliano con un intervento in scivolata: era diffidato e allora salterà la prossima partita ufficiale dell'Inter. Quale? Bella domanda. Per ora si parla della prima giornata del prossimo campionato. Ma c'è da fare attenzione: se la Supercoppa, che non ha ancora una data stabilita, dovesse arrivare prima dell'inizio del campionato, a quel punto la Juve potrebbe 'approfittare' dell'assenza del centravanti.