Alejandro Camano, agente di Lautaro, ha parlato così a una tv argentina del suo assistito: "Lautaro è molto concentrato sul Mondiale, a volte la stampa pubblica cose su un possibile trasferimento, ma Lautaro pensa all'Inter, a dare gioia al popolo dell'Inter, a diventare campioni e poi a lavorare per il Mondiale. Non ci aspettiamo o non stiamo cercando un trasferimento, lui è all'Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all'Inter".