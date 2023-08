Napoli ed Inter hanno sono partite forti vincendo contro Frosinone e Monza e ancor di più l'hanno fatto i loro centravanti.rispettivamente capocannoniere e vice della passata stagione. È tempo quindi per la Juve e soprattuttodi rispondere e dimostrare fin dall'inizio di essere all'altezza. Dopo l'anno scorso,che vede dentro appunto Lautaro e Osimhen. Si sente del loro livello e la Juve ha bisogno di certezze là davanti, considerando che nella passata stagione è stato proprio Vlahovic a segnare di più in campionato ma, complice anche l'infortunio, con solo 9 gol (17 in meno di Osimhen e 12 di Lautaro).LA PARTENZA SUPER NON BASTA - Giocherà lui a meno di sorprese questa sera contro l'Udinese. L'ex fiorentina è abituato a partire forte;Partenza super anche appena arrivato alla Juve, gol al Verona dopo 12 minuti, prima gioia in Champions League dopo pochi secondi dal suo debutto europeo. Non basta però, quest'anno Allegri si aspetta lo step successivo, ovvero segnare con continuità e portare alla squadra quei 20 e più gol che sono mancati l'anno scorso.