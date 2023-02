Quanto frigni Lautaro, quanto frigni pic.twitter.com/oYO0vK7Kdq — Colpo Gobbo (@ColpogobboYtube) February 1, 2023

Al momento della sua sostituzione nel corso della gara tradi San Siro, l'attaccante nerazzurro Lautaroè apparso molto nervoso, trattenuto dai compagni. Sta diventando virale in queste ore un video che riprende l'argentino mentre spazientito si siede in panchina accusando l'arbitro: "Qua fischiano tutto a San Siro. Vai alla Juventus c***o" sono le parole pronunciate dal giocatore. Segue il video.